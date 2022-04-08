OnePlus 10 может получить процессор от MediaTek

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 10, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Утверждается, что аппарат получит топовую восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 9000, производительность которой превышает мощь Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Последним, как известно, оснащается OnePlus 10 Pro. Источник также подтвердил слухи о продолжении работы над моделью OnePlus 10 Ultra.

Напомним, что представленный недавно на международном рынке OnePlus 10 Pro также оснащается 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления до 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, аккумулятором на 5000 мАч, и беспроводной зарядкой на 50 Вт.
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