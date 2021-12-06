OnePlus 10 официально подтвердил, что будет поставляться с процессором Snapdragon 8 Gen 1

Генеральный директор OnePlus, Пит Лау подтвердил, что устройства нового поколения компании будут оснащены флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1. Хотя он явно не упомянул серию OnePlus 10 как часть анонса, совершенно очевидно, что будущая флагманская серия компании будет оснащена тем же.

Затем Пит Лау сказал, что ресурсы разработки программного и аппаратного обеспечения OnePlus сосредоточены на максимальной оптимизации процессора Snapdragon, что должно привести к высоко-оптимизированному программному обеспечению.

В отличие от своих предшественников, телефоны серии OnePlus 10 будут запущены в январе, на китайском рынке. Это сделает его одним из первых, на котором будет установлен флагманский чипсет Qualcomm. Однако глобальный запуск ожидается только в марте или апреле, в соответствии с предыдущими запусками.
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