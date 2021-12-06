OnePlus 10 официально подтвердил, что будет поставляться с процессором Snapdragon 8 Gen 1

Затем Пит Лау сказал, что ресурсы разработки программного и аппаратного обеспечения OnePlus сосредоточены на максимальной оптимизации процессора Snapdragon, что должно привести к высоко-оптимизированному программному обеспечению.
В отличие от своих предшественников, телефоны серии OnePlus 10 будут запущены в январе, на китайском рынке. Это сделает его одним из первых, на котором будет установлен флагманский чипсет Qualcomm. Однако глобальный запуск ожидается только в марте или апреле, в соответствии с предыдущими запусками.