OnePlus 10R будет работать на эксклюзивном процессоре MediaTek Dimensity 8100-Max

OnePlus подтвердила одну из ключевых характеристик своего следующего флагмана OnePlus 10R, запуск которого запланирован на 28 апреля в Индии. Телефон будет оснащен новейшим процессором MediaTek Dimensity 8100-Max, вариантом Density 8100, специально адаптированным для Oneplus. MediaTek Dimensity 8100 построен на 5-нм производственном процессе TSMC N5 и оснащен восьмиъядерным процессором с четырьмя большими ядрами на базе архитектуры Arm Cortex-A78 с частотой до 2,85 ГГц и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A55.

OnePlus заявляет, что чип будет включать в себя восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2,85 ГГц и новейший графический процессор Arm Mali-G610 MC6, который на 20 процентов быстрее, чем его предшественник, чтобы предложить свой фирменный быстрый и плавный опыт, расширяющий возможности. Смартфон также станет первым устройством, которое представит в стране быструю зарядку SuperVooc мощностью 150 Вт, которая будет заряжать аккумулятор OnePlus 10R емкостью 4500 мАч от 0 до 100 процентов всего за 17 минут.

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