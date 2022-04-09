OnePlus 10R могут переименовать в OnePlus Ace

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне OnePlus 10R, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат выйдет под названием OnePlus Ace, а его основой выступит недавний Realme GT Neo 3. Напомним, что OnePlus и Realme принадлежат корпорации BBK.

Напомним, что Realme GT Neo 3 оснащается поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2414:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, яркостью до 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, подэкранным дактилоскопом, крупной системой охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 188 г, а также предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0.

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