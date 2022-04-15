OnePlus 10R получит SoC Dimensity 8100 Max

Компания OnePlus опубликовала постер, посвященный еще не представленному официально смартфону OnePlus 10R (он же OnePlus Ace). Судя по изображению, аппарат получит платформу MediaTek Dimensity 8100 Max. Чем она отличается от обычной Dimensity 8100, не сообщается. Судя по всему, данный процессор станет эксклюзивом для OnePlus 10R.

По предварительным данным, смартфон также получит поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2414:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, яркостью до 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (с оптической стабилизацией), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, крупной системой охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 188 граммов. Официальный релиз OnePlus 10R запланирован на 28 апреля.