OnePlus 10R получит SoC Dimensity 8100 Max

По предварительным данным, смартфон также получит поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2414:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, яркостью до 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (с оптической стабилизацией), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, крупной системой охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 188 граммов. Официальный релиз OnePlus 10R запланирован на 28 апреля.