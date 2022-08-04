OnePlus 10T показали на фото после анонса

Сразу после вчерашней презентации в сети появились качественные фотографии смартфона OnePlus 10T и комплекта поставки, включая нашумевший адаптер питания мощностью 160 Вт. Напомним, что оцененная от 700 евро новинка характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, поддержкой 150-Вт зарядки, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой 10-битного представления цвета и HDR10+, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766, и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, модулем NFC, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 12 с фирменной надстройкой Oxygen OS 12.1.