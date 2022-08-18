OnePlus 10T провалил тест на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything добрался до новенького флагмана OnePlus 10T, подвергнув его испытаниям на прочность. Как и большинство других смартфонов, новинка легко прошла тесты на царапины и поджигание, а вот фирменное испытание на изгиб оказалось для неё фатальным. Как и OnePlus 10 Pro, новенький OnePlus 10T сломался пополам. Кажется, инженерам OnePlus нужно всерьез поработать над прочностью корпуса во флагманских смартфонах.

Напомним, что оцененный от 700 евро OnePlus 10T оснащается топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, поддержкой проводной 150-Вт зарядки (адаптер на 160 Вт в комплекте), 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой 10-битного представления цвета и HDR10+, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766, и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, модулем NFC, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой Oxygen OS 12.1, а также корпусом толщиной 8,77 мм и массой 204 г.