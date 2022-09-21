OnePlus 11 Pro готовят к релизу с мощным процессором

Только что в сети появился достаточно интересный слив о смартфоне OnePlus 11 Pro, который, вероятно, в ближайшем будущем поступит в официальную продажу. Дело в том, что компания OnePlus обычно не проводит крупных презентаций, так что в определённый момент компания просто расскажет о новом устройстве и отправит его в магазины локальных ритейлеров. И если верить инсайдерам, у OnePlus 11 Pro будут достаточно приличные характеристики — например, речь идёт о 16 ГБ оперативной памяти, чего будет предостаточно большинству пользователей по всему миру. Всё же даже при современных требованиях к видеоиграм такой объём оперативной памяти кажется более чем внушительным, особенно при учёте потенциально более привлекательной цены, чем у многих конкурентов на флагманском сегменте.

Также производитель решил использовать флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который пока что даже официально не анонсировали. Это значит, что устройство даже имеет шанс стать первым смартфоном на рынке с этим топовым процессором, хотя говорить о какой-то запредельной производительности пока что рано. С большой долей вероятности можно заявить, что также будет поддерживаться зарядка на 100 Вт, которая позволит крайне быстро заряжать батарею смартфона. И, конечно, в сеть попали официальные рендеры, которые будут использоваться на презентации, но пока что говорить об их достоверности рано — хотя, если честно, ошибок в сливах таких смартфонов не бывает.
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