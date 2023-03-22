OnePlus 11 может получить мраморную версию

Компания OnePlus опубликовала тизер новой версии смартфона OnePlus 11, на котором изображен силуэт устройства на фоне Юпитера. Китайский производитель обещает «беспрецедентные материалы и мастерство, благодаря которым каждый экземпляр будет уникальным». Если верить авторитетному инсайдеру Digital Chat Station, тыльная панель в данной версии будет выполнена из распространённого в повседневной жизни материала. Пользователи китайской социальной сети Weibo предположили, что речь идет о мраморе.

Напомним, что OnePlus 10 характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.
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