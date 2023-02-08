OnePlus 11 официально представили

Сегодня, как и обещали представители компании OnePlus, был официально представлен смартфон нового поколения под названием OnePlus 11, который получил весьма внушительную производительность за счёт процессора Snapdragon 8 Gen 2. Собственно, именно за счёт этого процессора смартфон OnePlus 11 и выглядит интересным, потому что устройство стоит всего 699 долларов — именно за эти деньги потенциальный покупатель получает доступ к флагманскому смартфону нового поколения. Получить этот же флагманский чип за эти деньги от другого производителя на текущий момент абсолютно невозможно, так что если пользователю нужна именно производительность, то стоит обратить своё внимание на OnePlus 11. За эти деньги смартфон действительно очень привлекательный.

Также производитель позаботился о том, чтобы потенциальный покупатель получал самую свежую версию операционной системы, камеру на 50 Мп и прочие мелочи, к которым на самом деле мы все давно привыкли. Да и отличий от китайской версии OnePlus 11 у данного смартфона просто нет, разве что в комплектации для некоторых регионов, но это вещь весьма относительная и на деле вы разницу не заметите. Так что OnePlus 11 является шикарным гаджетом, без сомнения, и за эту цену у него будет море потенциальных покупателей без всякого сомнения. Всё же текущие флагманы на новом чипсете стоят под тысячу долларов, а OnePlus 11 уходит почти в два раза дешевле, на что потенциальный покупатель точно обратит своё внимание.