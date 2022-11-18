OnePlus 11 отправится в продажу в керамическом корпусе

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что смартфон OnePlus 11 должен получить новейший процессор от компании Qualcomm, но пока что официальных данных в этом направлении не поступало. Вероятно, пока что производитель договаривается о поставках чипов нового поколения, плюс нужно ещё протестировать процессор, чтобы в конечном итоге всё работало качественно. И пока производитель занимается начинкой своего смартфона, в сети появились данные от инсайдеров, что OnePlus 11 должен получить керамический корпус, что, безусловно, очень интересно — пока конкуренты активно используют стекло и металл, OnePlus решила попробовать более интересный вариант материала. Но есть и недостатки у этого решения.

Стоит понимать, что керамика достаточно прочная, но при этом крайне хрупкая. Да, звучит странно, но так и есть — керамика способна выдерживать внушительное физическое давление, но буквально одного удара достаточно, чтобы материал раскрошился на мелкие кусочки. Именно из-за этого производители смартфонов и не пользуются керамикой для корпусов смартфонов, но OnePlus 11, вероятно, станет условным первопроходцем. Будет интересно посмотреть на температуры, которые покажет этот смартфон, ведь керамика ужасно проводит тепло — это не металлический корпус, который нагреется и потом отдаст тепло в окружающую среду. Так что новинка выглядит достаточно интересно, но есть множество вопросов, на которые нет ответов от производителя.