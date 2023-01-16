OnePlus 11 появился в бенчмарке

Изначально многие инсайдеры сообщали достаточно интересную информацию о грядущем анонсе смартфона OnePlus 11, но на деле оказалось, что ничего невероятного в дизайне или функциях устройства нет. Ведь хотя компания обещала провести официальную презентацию 7 февраля, на деле смартфон в Китае представлен уже как вторую неделю и там он уже отправился в официальную продажу. Соответственно, пользователи, которые так долго ждали данный смартфон, получили возможность не переживать о характеристиках и фишках OnePlus 11, потому что им достаточно изучить китайские обзоры — там всё рассказали. Но сегодня в сети появилась информация из синтетических тестов о глобальной версии OnePlus 11, которая должна отправиться в продажу во вторую неделю февраля.

И, что вполне ожидаемо, результаты абсолютно такие же, как у китайской версии смартфона — тот же процессор, та же оперативная и встроенная память, тот же дисплей и разрешение. Соответственно, ожидать каких-либо заметных изменений в этом плане было бы странно, но всё равно приятно, что результаты бенчмарков появились. Дело в том, что если в бенчмарке появились баллы глобальной версии OnePlus 11, то производитель уже тестирует устройство и готовится к полноценному релизу, а значит, скоро будет больше сливов информации, возможно даже появятся слитые обзоры. Мы ждём этого с большим нетерпением, потому что гаджет привлекательный за свои деньги и хотелось бы о нём знать больше информации, чем предоставляют китайцы.