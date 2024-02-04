OnePlus 11 получил функции генеративного ИИ

Компания OnePlus выпустила обновление прошивки для смартфонов OnePlus 12 и OnePlus 11, которое добавляет функции генеративного ИИ. Речь идет о технологиях AI Summariser, AIGC Remover и Article Summaries. Первая создает сводки по телефонным звонкам на основе различных данных. Вторая удаляет объекты с фотографий (как в Galaxy S24), а третья мгновенно составляет конспект из текстового документа.

Напомним, что OnePlus 11 характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.