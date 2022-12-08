OnePlus 11 получит очень слабые камеры

Безусловно, сейчас уже сложно представить себе современный смартфон, особенно флагманского уровня, который бы не мог похвастаться целой системой камер. При этом, вероятно, вы замечали, что иногда производители ставят камеры просто для количества, тогда как снимают они просто ужасно. Инсайдеры считают, что аналогичная проблема будет у OnePlus 11 — в сеть попала фотография данного смартфона с тыльной стороны, на которой заметна система камер. И выглядит она достаточно странно, так как, видимо, производитель использует весьма простую оптику и одна камера там точно лишняя. Судя по всему, одна камера будет основной, вторая отвечает за широкоугольные снимки, а третья добавлена для количества и симметрии — она на 2 Мп и предназначена для глубины резкости.

Также на системе камер можно заметить вспышку, которая выполнена точно так же, как и каждая из камер. Это тоже сделано ради симметрии, но сразу понятно, что система камер здесь будет посредственная и без лишних изысков. Другое дело, что камера даже среднего уровня вполне может удовлетворить запросы потребителя, если сам смартфон будет недорогим. Вопрос лишь в том, будет ли OnePlus 11 недорогим, ведь ранее компания весьма активно выпускала в продажу различные устройства топового уровня по цене флагманов других компаний. И в этом случае такие камеры уже мало кого заинтересуют, так как оправдать подобные технологические решения проблематично. К счастью, релиз состоится совсем скоро — там нам расскажут все детали.