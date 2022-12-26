OnePlus 11 представят 5 января

Да, всех немного удивило, что производитель вот так взял и официально анонсировал релиз нового смартфона так скоро, но, с другой стороны, это достаточно понятно. Хотя производитель и делает акцент на том, что главная фишка смартфона заключается в его системе камер, на самом деле основным бонусом устройства выступает процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm. Соответственно, пока у других компаний смартфонов на этом процессоре нет, компания может спокойно выпустить в продажу свой новый флагман и получить достаточно высокий спрос среди тех, кто давно хотел себе флагман на новом чипе. Да, спустя месяц в релиз, скорее всего, отправится флагман компании Samsung, но до того момента у OnePlus 11 просто не будет конкурентов на горизонте.