OnePlus 11 представят 5 января

На протяжении нескольких недель инсайдеры уверенно публиковали новости о том, что OnePlus 11 будет официально представлен 7 февраля — вместе с этим в сети появились и многочисленные фотографии устройства, различные рендеры и даже слитые характеристики. Но, как это бывает с подобного рода слухами от инсайдеров, всё пошло немного не по плану — вместо того, чтобы тянуть с релизом до февраля, производитель планирует отправить гаджет в продажу уже 5 января. Да, всего через две недели производитель действительно отправит в продажу свой новейший смартфон, потому что на самом деле это отличная возможность привлечь внимание аудитории новым процессором, системой камер и прочими преимуществами, от которых сложно будет отказаться.

Да, всех немного удивило, что производитель вот так взял и официально анонсировал релиз нового смартфона так скоро, но, с другой стороны, это достаточно понятно. Хотя производитель и делает акцент на том, что главная фишка смартфона заключается в его системе камер, на самом деле основным бонусом устройства выступает процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm. Соответственно, пока у других компаний смартфонов на этом процессоре нет, компания может спокойно выпустить в продажу свой новый флагман и получить достаточно высокий спрос среди тех, кто давно хотел себе флагман на новом чипе. Да, спустя месяц в релиз, скорее всего, отправится флагман компании Samsung, но до того момента у OnePlus 11 просто не будет конкурентов на горизонте.
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