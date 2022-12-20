OnePlus 11 представят 7 февраля

На протяжении достаточно длительного времени по сети гуляли различные слухи относительно смартфона OnePlus 11, но на самом деле, и это удивительно, ни один инсайдер не дал точных описаний данного смартфона. Вероятно, компания готовит действительно интересный новый флагман, если поставщики секретной информации до сих пор не смогли слить хотя бы что-то до презентации. Но сегодня компания сама решила раскрыть все карты, официально выпустив короткий тизер, на котором объявила дату анонса гаджета — речь про 7 февраля 2023 года. Производитель обещает действительно новый флагман, который должен удивить аудиторию, но на самом деле по тизеру становится ясно, что ничего на самом деле нового производитель не придумал — вновь упор на то же самое.

Например, компания планирует реализовать в OnePlus 11 новую систему из четырёх камер, хотя на самом деле удивить этим современного пользователя проблематично. Более того, сложно сказать, что сейчас при покупке смартфона кто-то вообще смотрит на количество камер, так как качество у всех и так на уровне, а значит, нет смысла тратить время на сравнение устройств. Из интересных фишек стоит выделить наличие некой уникальной функции на специальной кнопке на корпусе, но есть ощущение, что речь просто о каких-либо действиях с кнопкой блокировки. Возможно, двойным или тройным нажатием можно будет вызывать определённые функции смартфона. Не сказать, что это звучит так уж привлекательно, но время покажет что у OnePlus 11 под капотом на самом деле.
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