OnePlus 11 представят 7 февраля

Например, компания планирует реализовать в OnePlus 11 новую систему из четырёх камер, хотя на самом деле удивить этим современного пользователя проблематично. Более того, сложно сказать, что сейчас при покупке смартфона кто-то вообще смотрит на количество камер, так как качество у всех и так на уровне, а значит, нет смысла тратить время на сравнение устройств. Из интересных фишек стоит выделить наличие некой уникальной функции на специальной кнопке на корпусе, но есть ощущение, что речь просто о каких-либо действиях с кнопкой блокировки. Возможно, двойным или тройным нажатием можно будет вызывать определённые функции смартфона. Не сказать, что это звучит так уж привлекательно, но время покажет что у OnePlus 11 под капотом на самом деле.