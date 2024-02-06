OnePlus 12 не получит обновлений ОС в течение семи лет

В настоящее время только компании Samsung и Google предлагают длительную поддержку программного обеспечения для своих флагманов, которая длится целых семь лет. У компании OnePlus есть свои сильные стороны вроде чистого пользовательского интерфейса и высокой производительности за разумные деньги, но, вероятно, пользователи будут не совсем довольны тем, что у компании нет той же семилетней поддержки, что и у потенциальных конкурентов. При этом глава компании OnePlus считает, что выпуск программных обновлений в течение семи лет бесполезен, если аппаратное обеспечение не может обеспечить соответствующий пользовательский опыт в течение того же срока. Соответственно, владельцы OnePlus 12 не получат программные обновления в течение столь же длительного времени, как владельцы Pixel 8, Pixel 8 Pro или любой модели Galaxy S24, даже если флагман полностью удовлетворяет их запросы.

А учитывая, что флагман работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и обладает внушительным объёмом оперативной памяти, мы сомневаемся, что через семь лет он станет непригодным для использования. Вопрос в том, сможет ли это аппаратное обеспечение обеспечить такую же плавную работу пользовательского интерфейса после получения двух или трёх основных программных обновлений, поскольку с каждым новым выпуском Android система получает целый ряд новых ресурсоёмких функций вместе с различными косметическими изменениями. Эти изменения повышают нагрузку на аппаратное обеспечение текущего поколения, из-за чего в будущем смартфону мощности уже будет недостаточно.
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