OnePlus 12 получит существенный апгрейд системы камер

Официальная презентация смартфона OnePlus 12, если верить информации инсайдеров, состоится позднее в этом году в Китае, а в начале 2024 года смартфон появится уже и на глобальном рынке. Благо, задолго до официального анонса устройства появилась информация о том, что новый смартфон будет выглядеть очень похоже на своего предшественника. На самом деле это отличная новость, потому что у компании теперь есть свой собственный стиль и его можно использовать для повышения узнаваемости гаджета в мире. Кроме того, появилась информация, что китайская компания решила улучшить систему камер на новом устройстве, чтобы сделать OnePlus 12 более привлекательным в глазах тех, кто делает снимки на смартфон не только для социальных сетей.

Судя по слитым данным, смартфон OnePlus 12 будет оснащён 50-мегапиксельным основным сенсором Sony IM966, который немного больше, чем тот, что был использован в смартфоне OnePlus 11. Также потенциального покупателя OnePlus 12 ждёт 48-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 64-мегапиксельный 3-кратный перископический зум-объектив от компании Omnivision. Это будет первая камера с перископом в устройствах OnePlus, что является огромным прорывом даже по современным меркам. Конечно, тягаться в плане зума с лидерами рынка вроде Samsung компания всё равно не сможет, но, вероятно, привлечь внимание поклонников мобильной фотографии есть все шансы. Будем надеяться, что смартфон при этом будет достаточно доступным.
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