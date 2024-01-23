OnePlus 12 поступил в продажу з пределами Китая

Сегодня смартфон OnePlus 12 отправился в продажу за пределами Китая — мировой релиз взволновал многих пользователей по всему миру. Впрочем, в большинстве своём OnePlus 12 на мировых рынках очень похож на версию для китайского рынка — за исключением нескольких мелких изменений, связанных с ограничениями на локальном рынке. К примеру, OnePlus 12 поставляется на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который является одним из лучших с точки зрения производительности, энергоэффективности и теплоотдачи. В играх, тяжёлых приложениях и прочего рода задачах данный смартфон демонстрирует себя отлично — процессор не перегревается, не теряет львиную долю производительности.

В устройстве используется аккумулятор ёмкостью 5 400 мАч, заряжающийся благодаря быстрой зарядке в 100 Вт, что, безусловно, впечатляет, хотя на рынке есть и более быстрые зарядки. Хорошая новость в том, что OnePlus 12 возвращает беспроводную зарядку — потенциальный покупатель получил 50-ваттную беспроводную зарядку, что в определённых ситуациях крайне важно. Также OnePlus 12 предлагает дисплей с разрешением QHD+ и диагональю 6,82 дюйма с частотой обновления 120 Гц. И, что самое интересное, данный смартфон может похвастаться яркостью в 4 500 нит. Конечно, у смартфона отличная камера, он без труда справляется с различного рода софтом и, безусловно, у него самая современная прошивка на базе свежей версии Android. Вопрос только в стоимости для конкретных регионов.
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