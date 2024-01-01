OnePlus 12 поступит в мировую продажу без 24 ГБ ОЗУ

Флагманский смартфон OnePlus 12, который был запущен в Китае в конце прошлого года, оснащён одними из самых производительных мобильных процессоров на рынке, так что многие пользователи ждали, что компания выпустит такую же модификацию на международные рынки, пусть и с некоторыми изменениями по части софта. Однако, если верить последней утечке западных журналистов, в международной версии смартфона будет использоваться иная конфигурация оперативной памяти. Дело в том, что OnePlus 12, доступный в Китае, имеет максимальную конфигурацию в 24 гигабайта оперативной памяти, что довольно много для смартфона, хотя некоторые новые функции на базе генеративного искусственного интеллекта требуют от смартфона действительно много ОЗУ. И зарубежный источник сообщает, что международная версия смартфона будет иметь максимум 16 гигабайт оперативной памяти.

Это достаточно странно, ведь в США и Европе достаточно много геймеров, которые желают использовать топовую конфигурацию смартфона. Но, вероятно, в OnePlus считают, что на международном рынке не так много смартфонов с 24 гигабайтами оперативной памяти не просто так — спрос не такой большой, чтобы этим заниматься, плюс смартфон с таким объёмом памяти стоит очень дорого и может не выдержать конкуренции. Правда, пока что стоимость для мирового рынка всё равно не назвали, так что даже примерно сказать о цене нового флагмана будет проблематично. Но мы будем изучать этот вопрос более детально.
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