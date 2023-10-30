OnePlus 12 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона OnePlus 12, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c тактовой частотой до 3,30 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 2169 баллов в одноядерном тесте и 6501 балл в многоядерном испытании.

Ранее было объявлено, что OnePlus 12 оснастят 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Панель производится компанией BOE.
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