OnePlus 12R получит передовую систему охлаждения

Осталось всего два дня До релиза смартфона OnePlus Ace 3 (или OnePlus 12R — это название предназначено для международных рынков, тогда как в Китае будут использовать первый вариант). Но уже сегодня в сети появилось множество сливов о характеристиках новинки — в том числе о системе охлаждения, которая в ближайшем будущем будет реализована на основе передовой технологии. Нужно понимать, что современные смартфоны оснащены процессорами, которые вырабатывают значительное количество тепла, особенно во время игр и тяжёлых задач вроде обработки видео или фото. К счастью, смартфон OnePlus 12R готов к данным проблемам, так как компания представила совершенно новую систему охлаждения на базе огромной теплораспределительной пластины.

Если верить слитым данным, то общая площадь рассеивания тепла у смартфона составит 9140 квадратных миллиметров. Также производитель заявил об использовании специального материала, который рассеивает тепло на 400% эффективнее, чем решения, которые сейчас задействованы в смартфонах. Также подтвердила, что новый смартфон будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 — это один из лучших мобильных процессоров на рынке, хотя стоит напомнить, что на самом деле у компании Qualcomm есть и куда более производительные решения флагманского уровня. Но стоит подождать, пока появится официальная информация относительно этого гаджета — как минимум хотелось бы узнать стоимость гаджета, так как это очень важный момент.