OnePlus 12R получит процессор Snapdragon 8 Gen 2

Известный своей осведомлённостью информатор Йогеш Брар поделился подробностями о смартфоне OnePlus 12R, официальный релиз которого запланирован на начало следующего года. Итак, аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, которая на момент выхода смартфона будет уже флагманской платформой прошлого поколения, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой OxygenOS 14, 6,7-дюймовым экраном с разрешением 1.5K, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 32 Мп (телефото) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

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