OnePlus 13 Mini получит сдвоенную камеру

Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о компактном смартфоне компании OnePlus, который может получить название OnePlus 13 Mini или OnePlus 13T. Итак, устройству приписывают наличие сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,31-дюймового LTPO-экрана с разрешением 1,5K, металлической рамки корпуса и стеклянной тыльной панели. Предполагается, что презентация потенциального OnePlus 13 Mini состоится во втором квартале этого года.

Nothing Phone (3a) получит процессор Qualcomm Snapdragon 7s …
Смартфоны Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus работают на мобильных процессорах от компании Medi…
Официально: Realme GT Neo7 готов к выходу …
Один из руководителей компании Realme объявил, что уже в ближайшее время состоится релиз смартфона Realme…
Смартфон TCL 60 XE NXTPAPER 5G оценили в 200 долларов …
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью 60 XE NXTPAPER 5G, главной особенностью которой явл…
Realme 14 Pro 5G оценили в 290 долларов…
Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme 14 Pro 5G, который оценен на индийском рынке в 290 и …
Смартфон Nubia Focus 2 5G засветился в сети …
В базе данных сразу нескольких регуляторов обнаружилось упоминание смартфона Nubia Focus 2 5G, что может …
MediaTek Dimensity 9500 будет работать на частоте 5,0 ГГц…
В следующем году компания MediaTek может реализовать новую конфигурацию ядер при запуске процессора Dimen…
DxOMark протестировали камеру Redmi Note 14 Pro+ 5G…
Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Redmi Note…
OnePlus Ace 3V все еще лидер субфлагманов по версии AnTuTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных субфлагманских смартфонов, ра…
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor