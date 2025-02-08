OnePlus 13 Mini получит сдвоенную камеру

Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о компактном смартфоне компании OnePlus, который может получить название OnePlus 13 Mini или OnePlus 13T. Итак, устройству приписывают наличие сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,31-дюймового LTPO-экрана с разрешением 1,5K, металлической рамки корпуса и стеклянной тыльной панели. Предполагается, что презентация потенциального OnePlus 13 Mini состоится во втором квартале этого года.