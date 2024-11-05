OnePlus 13 бьет рекорды продаж

Компания OnePlus отчиталась об успехах флагманского смартфона OnePlus 13, который появился в продаже сразу после презентации 31 октября. Итак, за первые полчаса со старта продаж было реализовано 100 тысяч устройств. Это рекорд для флагманов OnePlus. Большая часть продаж пришлась на топовые конфигурации с 16/512 и 24 ГБ/1ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Последней версии уже нет в продаже, OnePlus срочно наращивает производство.

Напомним, что оцененная от 630 долларов новинка оснащается топовым 3-нанометровым чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, ОЗУ стандарта LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15, 6,82-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3168:1440 точек, кадровой частотой 1-120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, высокочастотной ШИМ-регулировкой яркости 2160 Гц и керамическим защитным стеклом Crystal Shield, фронтальной камерой на 32 Мп (сенсор Sony IMX615), тройную основную камеру Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-808 оптического формата 1/1,4 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и оптической стабилизацией), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, модулями NFC, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68 и IP69.
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