OnePlus 13 mini выйдет в следующем году

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station сообщил, что компания OnePlus разрабатывает компактный смартфон OnePlus 13 mini. Утверждается, что аппарат увидит свет во втором квартале следующего года. По данным источника, смартфон получит все возможности флагманской модели OnePlus 13, но в уменьшенном корпусе.

Напомним, что последний оснащается топовым 3-нанометровым чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, 6,82-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3168:1440 точек, кадровой частотой 1-120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, высокочастотной ШИМ-регулировкой яркости 2160 Гц и керамическим защитным стеклом Crystal Shield, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-808 оптического формата 1/1,4 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и оптической стабилизацией), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68 и IP69.