OnePlus 13 не получит новую камеру

Известный своей осведомленностью искатель утечек Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 13, который еще не был представлен официально. По словам информатора, аппарат оснастят тройной основной камерой с модулями на базе сенсоров Sony LYT808, Sony IMX882 и Sony IMX882 (3-кратное оптическое приближение). Таким образом, новинка не получит по-настоящему топовую камеру с дюймовым датчиком изображения и модулем с 5-кратным оптическим зумом. Главные нововведения ожидаются в области дисплея и аккумуляторной батареи. В качестве аппаратной основы будет использоваться еще не представленный официально флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

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