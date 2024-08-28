OnePlus 13 поступит в продажу с мощным процессором от Qualcomm

Согласно данным информационного издания Digital Chat Station, смартфон OnePlus 13 будет оснащён батареей ёмкостью 6000 мАч, что значительно больше по сравнению с 5400 мАч в OnePlus 12 текущего поколения. При этом, как и предшественник, новая модель поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную до 50 Вт. Кроме того, устройство будет оснащено таким же вибромотором, как и у OnePlus 12, а основная камера получит передовой сенсор Sony Lytia LYT-808 с диафрагмой f/1.6 (как и у предыдущей модели). Также инсайдеры сообщили информацию о том, что OnePlus 13 будет работать на базе нового (и ещё официально не представленного) процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, получит 6,8-дюймовый LTPO OLED-экран с изогнутым дизайном матрицы по всем краям и разрешением 1440x3168 пикселей.

Кроме того, поставщики секретной информации подтверждают наличие у смартфона ультразвукового сканера отпечатков пальцев под экраном, а сам смартфон должен получить рейтинг пыле- и водонепроницаемости IP68/IP69. Это достаточно высокий уровень защиты по современным меркам, плюс стоит отметить, что обычно такого рода смартфоны, пусть и флагманского уровня, продаются дешевле, чем гаджеты от компаний Apple или Samsung. Соответственно, это отличная возможность заполучить флагманское устройство за разумные деньги — с мощным процессором, качественной камерой и не только. Будем ждать официального релиза и тогда уже поговорим о цене OnePlus 13 в сравнении с конкурентами.