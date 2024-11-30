OnePlus 13R протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus 13R, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 2221 и 6615 баллов в одноядерном и многоядерном тестированиях соответственно. OnePlus 13R станет глобальной версии модели OnePlus Ace 5, которую представят в Китае уже в следующем месяце. Смартфону также приписывают наличие корпуса с металлической рамкой, аккумулятора ёмкостью 5860 мАч и поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки.

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