OnePlus 13T протестировали в AnTuTu

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus 13T, релиз которого состоится в конце этого месяца. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, экрана с кадровой частотой 120 Гц и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал в тесте CPU 678498 баллов, GPU – 1268838 баллов, интерфейса – 489578 баллов и памяти – 569999 баллов.

Также OnePlus 13T должен получить аккумулятор ёмкостью 6200 мАч, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (2-кратный оптический зум), 6,31-дюймовый дисплей с технологией LTPO и разрешением 1,5K, поддержку быстрой зарядки мощностью 80-Вт и металлическую рамку корпуса.