OnePlus 15 показали в песочной расцветке

Компания OnePlus опубликовала новые изображения флагманского смартфона OnePlus 15, релиз которого запланирован на следующий месяц. На этот раз аппарат показали в расцветке Original Dune. По словам производителя, смартфон получит первый «нанокерамический металл аэрокосмического класса», который твёрже титана и нержавеющей стали на 134% и 223% соответственно. Ранее стало известно о наличии плоского экрана с частотой обновления 165 Гц и рекордно узкими симметричными рамками, а также топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц.