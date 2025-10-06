OnePlus 15 получит очень ёмкую батарею

Авторитетный информатор Panda is Bald раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 15, который будет представлен уже в этом месяце. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 7300 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, корпусом толщиной 8,1 мм и массой от 211 до 215 граммов в зависимости от версии, 6,78-дюймовым дисплеем BOE AMOLED X3 с разрешением 1,5К, частотой обновления 165 Гц и яркостью до 1800 кд/кв.м, топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, предустановленной операционной системой Android 16, а также тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-700, 24-мм оптика с диафрагмой F/1,8 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик на датчике Samsung ISOCELL JN5) и 50 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и сенсором ISOCELL JN5).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 будут выпускать в двух вер…
Qualcomm официально представила процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, как сообщается, будет массов…
Официально: OPPO Find X9 Pro получит батарею на 7500 мАч…
Компания OPPO раскрыла подробности о флагманских смартфонах OPPO Find X9 и Find X9 Pro, официальный релиз…
Samsung Galaxy S26 Ultra получит минимум улучшений…
Сегодня достаточно крупный инсайдер поделился разочаровывающей новостью — он в своих социальных сетях соо…
Недорогой смартфон Moto G06 показали на рендерах…
Профильный ресурс YtechB опубликовал изображения смартфона Motorola Moto G06, который еще не был представ…
Смартфон OnePlus Nord CE5 оценили в 230 евро …
Компания OnePlus объявила о выпуске на европейский рынок смартфон Nord CE5, который построен на 4-наномет…
Samsung Galaxy S25 FE получит до 256 ГБ встроенной памяти…
Известный информатор @MysteryLupin поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S25 FE, официальный…
Официально: Infinix Hot 60i 5G готов к выходу …
Компания Infinix раскрыла подробности о бюджетном смартфоне Hot 60i, который будет представлен в конце эт…
OPPO Find X9 и X9 Pro показали на пресс-рендерах…
Компания OPPO опубликовала качественные изображения флагманских смартфонов Find X9 и X9 Pro, официальная …
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor