OnePlus 15 получит очень ёмкую батарею

Авторитетный информатор Panda is Bald раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 15, который будет представлен уже в этом месяце. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 7300 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, корпусом толщиной 8,1 мм и массой от 211 до 215 граммов в зависимости от версии, 6,78-дюймовым дисплеем BOE AMOLED X3 с разрешением 1,5К, частотой обновления 165 Гц и яркостью до 1800 кд/кв.м, топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, предустановленной операционной системой Android 16, а также тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-700, 24-мм оптика с диафрагмой F/1,8 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик на датчике Samsung ISOCELL JN5) и 50 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и сенсором ISOCELL JN5).