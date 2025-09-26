OnePlus 15 уже протестировали в играх

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 официально представлен — вскоре на рынке появится целая волна Android-флагманов, включая OnePlus 15, для которого уже опубликованы предварительные результаты игрового тестирования. Хотя о самом смартфоне пока известно немного, уже можно отметить, что его способность удерживать стабильный фреймрейт и температуру на уровне iPhone 17 Pro Max впечатляет. Кроме того, дисплей с частотой обновления 165 Гц — серьёзное улучшение, которому уделяют меньше внимания, чем оно заслуживает. Ранее многоядерные результаты Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Geekbench 6 показали, что перед нами самый быстрый мобильный процессор в мире. Теперь же внимание переключилось на игровые возможности OnePlus 15. Авторы канала Geekerwan протестировали флагман в четырёх играх, чтобы оценить его реальную производительность.

Правда, в тестах не было ни одной нативной AAA-игры, так как подобных проектов для Android пока не существует. В Honkai Impact при разрешении 770p смартфон OnePlus 15 показал средний результат 59,7 кадров в секунду, с просадками до 36 FPS на уровне 1%, энергопотреблением 5,88 ватта и нагревом до 44,7 градуса Цельсия. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max выдал 58,8 кадров в секунду, потребляя 5,52 ватта и нагреваясь до 42,7 градуса, а Dimensity 9500 в розничной версии обеспечил в среднем 59,8 кадров, но с просадками до 30 FPS, энергопотреблением 6,29 ватта и температурой 44 градуса. Это интересная информация для геймеров.
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
