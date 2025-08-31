OnePlus 15 выйдет в фиолетовой расцветке

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне OnePlus 15, релиз которого ожидается в октябре этого года. Итак, устройству приписывают наличие черной, титановой и фиолетовой расцветок корпуса, конфигураций с 12/256, 12/512, 16/256, 16/512 и 16/1024 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, уменьшенной с 6,82-дюйма до 6,78-дюйма диагональю экрана и массы 215 граммов вместо 210-213 граммов у предшественника.

Ранее сообщалось, что новинку оснастят плоским OLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и разрешением 1.5K, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, аккумулятором минимум 6000 мАч и основной камерой с тремя 50-Мп модулями, один из которых окажется перископическим с 3-кратным оптическим приближением.
