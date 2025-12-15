OnePlus 15R получит селфи-камеру с автофокусом

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus 15R, который будет представлен уже 17 декабря. Итак, аппарат получит 32-Мп фронтальную камеру с автофокусом, функцией записи видео в разрешении 4K и с 30 к/с, а также технологией DetailMax Engine для улучшения снимков при помощи ИИ.

Ранее было подтверждено наличие дисплея с разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 165 Гц, мощного 3-нанометрового процессора Snapdragon 8 Gen 5 от Qualcomm, батареи ёмкостью 7400 мАч, поддержки 80-Вт проводной зарядки и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69.