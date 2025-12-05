OnePlus 15R протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus 15R, официальный релиз которого запланирован на 17 декабря. Бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 2784 и 9329 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Уже известно, что OnePlus 15R будет оснащен экраном с кадровой частотой 165 Гц, полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также чёрной и зелёном расцветками корпуса.