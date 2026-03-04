OnePlus 15T набрал почти 4,5 млн баллов в AnTuTu

В базе данных бенчмарка AnTuTu был протестирован еще не представленный смартфон OnePlus 15T с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативной памятью LPDDR5X и встроенной памятью UFS 4.1. Аппарат набрал 4455423 балла – 1233201 балл за CPU и 1565952 балла за графику.

Ранее сообщалось, что смартфон получит предустановленную операционную систему Android 16, 6,32-дюймовый OLED-экран с ультратонкими рамками, частотой обновления 165 Гц и разрешением 1,5K, батарею ёмкостью 7500 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.