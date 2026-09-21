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OnePlus 16 показали на пресс-рендерах

Компания OnePlus опубликовала качественные изображения флагманского смартфона OnePlus 16, который будет представлен в ближайшее время. Аппарат демонстрируется в черной, серебристой и оранжевой расцветках корпуса. Один из вариантов может похвастаться задней панелью с нанорешётчатой текстурой, благодаря чему световые эффекты на ней реагируют на различные события. Например, входящие вызовы, уведомления, включение смартфона, игры и зарядку.

По предварительным данным, аппарат оснастят металлической рамкой и металлическим блоком основной камеры, экраном с глобальной частотой обновления 165 Гц и 185 Гц в некоторых играх, фирменной прошивкой ColorOS 17, топовой платформой Snapdragon 8 Elite Extreme Gen6, основной камерой с 200-Мп главным модулем, батареей ёмкостью 9000 мАч и поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки.

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