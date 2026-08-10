Смартфон iQOO Z11 показали в двух расцветках

Компания iQOO опубликовала изображения смартфона iQOO Z11, который будет представлен в Индии уже 20 августа. Производитель показал грядущую новинку в двух расцветках: Aurora Green и Celestial Blue. Также было подтверждено наличие корпуса толщиной 7,99 мм и массой 199 граммов. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что месяц назад был выпущен смартфон iQOO Z11i с 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенной памятью UFS 3.1, 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит,батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 15-Вт проводной и обратной проводной зарядок, 13-Мп основной и 5-Мп селфи-камерами, предустановленной прошивкой OriginOS 6 на основе ОС Android 16, боковым дактилоскопом, модемом 5G, 3,5-мм гнездом, а также корпусом толщиной 8,39 мм и массой 209 граммов.