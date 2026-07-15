Представлен мини-ПК GMKtec EVO-X1 Pro с 64 ГБ ОЗУ

Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных ПК моделью EVO-X1 Pro, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 1430 долларов. Новинка оснащается 12-ядерным 24-поточным чипом AMD Ryzen AI 9 HX 470 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, встроенным графическим адаптером Radeon 890M с 16 вычислительными блоками и нейропроцессоролм XDNA 2 с производительностью в задачах ИИ до 55 TOPS, 64 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5-6400, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами и испарительной камерой, портами USB4, OCuLink для подключения внешнего графического ускорителя, интерфейсами DisplayPort и HDMI, четырьмя разъемами USB 3.0 Type-A, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой Wi-Fi 7 и двумя сетевыми портами Ethernet 2,5 Гбит/с.