OnePlus 5/5T и OnePlus 6/6T уже можно установить режим Zen Mode и приложение Screen Recorder

Компания OnePlus на презентации OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro анонсировала новые функции OxygenOS, которые пообещала добавить в старые устройства. Обновление смартфоны ещё не получили, но некоторые нововведения уже можно попробовать.

Умельцам из XDA-Developers удалось «вытащить» из прошивки OnePlus 7 Pro режим Zen Mode, который отключает все возможности смартфона, чтобы вы немного отвлеклись от цифровой реальности. Также разработчики получили доступ к приложению Screen Recorder, позволяющее записывать экран.

Умельцам из XDA-Developers удалось «вытащить» из прошивки OnePlus 7 Pro режим Zen Mode, который отключает все возможности смартфона, чтобы вы немного отвлеклись от цифровой реальности. Также разработчики получили доступ к приложению Screen Recorder, позволяющее записывать экран.