OnePlus 5 и 5T получили поддержку Project Treble

Компания OnePlus выпустила свежие версии прошивок для прошлогодних флагманов OnePlus 5 и OnePlus 5T, которые несут в себе изменения в интерфейсе, новые цветовые схемы, оптимизацию и прочие улучшение. Есть и довольно неожиданное нововведение – поддержка Project Treble. Дело в том, что в прошлом году OnePlus заявила, что OnePlus 5 и OnePlus 5T не получат поддержку Project Treble. Напомним, что представленная год назад компанией Google инициатива Project Treble призвана упростить и ускорить процесс выхода обновлений за счет модульности, позволяющей отделить каркас операционной системы Android от низкоуровневой реализации.

OnePlus 5T оснащается алюминиевым корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 6,01-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной тыльной камерой 20+16 Мп на основе сенсоров Sony IMX398 и IMX376K, 16-Мп фронталкой на базе Sony IMX371, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, портом USB 2.0 Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом и аккумулятором на 3300 мАч.