OnePlus 6/6T получили важный апдейт

В конце прошлого месяца OnePlus сообщила, что открытая бета-версия OxygenOS 11 на базе Android 11 для OnePlus 6 и OnePlus 6T будет выпущена к концу августа. Это означает, что стабильное обновление для этих смартфонов может появиться после официального выхода Android 12. Но, к счастью, опытные пользователи этих устройств могут сразу же испытать Android 11. В конце марта LineageOS 18.1 на базе Android 11 стала официальной. А теперь, более чем через месяц, разработчики выпустили официальные ночные сборки для OnePlus 6 и OnePlus 6T. Следовательно, заинтересованные пользователи могут опробовать Android 11 на своих смартфонах, не дожидаясь августа до начала открытой бета-версии OxygenOS 11. Впрочем, делать это можно только на свой страх и риск.

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