OnePlus 6 и 6T больше не будут получать обновления Android

Компания OnePlus объявила о прекращении выпуска обновления программного обеспечения для смартфонов OnePlus 6 и 6T. Напомним, что устройства были выпущены три года назад с предустановленным Android Oreo. Они были оснащены чипсетом Snapdragon 845 и предлагались с конфигурациями от 6 до 12 ГБ ОЗУ. Устройства получат патч с исправлением безопасности от декабря 2021 года.

На официальном форуме поддержки было сделано объявление: "После 3 крупных обновлений и более 3 лет обновлений, около 60 сборок закрытого бета-тестирования и более 30 сборок открытого бета-тестирования пришло время закрыть главу и объявить об окончании официальной поддержки программного обеспечения OnePlus 6 и 6T".