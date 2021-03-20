OnePlus 6 и 6T получили новое обновление OxygenOS 10.3.9

OnePlus выпускает новое обновление для смартфонов OnePlus 6 и 6T которые дебютировали в 2018 году. OxygenOS 10.3.9 не содержит в себе никаких новых функций, но содержит патч с исправлением безопасности Android от февраля 2021 года. Также был обновлен пакет GMS (Google Mobile Services) от декабря 2020. Исправлены известные проблемы и повышена общая стабильность системы.

Как и следовала ожидать обновление будет развертываться поэтапно по всему миру. Обновление OxygenOS 10.3.9 уже доступно в Oxygen Updater, но владельцам стоит дождаться пока обновление станет доступным для их устройства.
Комментарии и отзывы OnePlus 6/6T
Обзоры:
Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Новости:
5G-смартфоны покоряют рынок

IDC выпустила свежий прогноз о развитии мирового рынка смартфонов на 2021 год. Согласно отчету, рынок про...
Недорогой Realme 8 получил дисплей Super AMOLED

Руководитель компании Realme Мадхав Шет поделился фотографией смартфона Realme 8 и его упаковки, раскрыва...
Realme Narzo 30A с АКБ на 6000 мАч оценен в $125

Компания Realme представила доступный смартфон Narzo 30A, одной из главных особенностей которого стал акк...
Лучшая плойка для волос. Philips BHB876/00 StyleCare PrestigeЛучшая плойка для волос. Philips BHB876/00 StyleCare Prestige
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
Samsung Galaxy Z Fold 3 Ultra показали н...
Samsung Galaxy Z Fold 3 Ultra показали нАвторитетный инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал качественное изображение складного смартфона Samsung G...
Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebb...
Лучший подарок на 8 марта. Logitech PebbИдеального подарка не существует, ведь каждому человеку нравится что-то свое и, выбирая подарок, стоит уч...
Redmi Note 10 Pro Max получил 108-Мп кам...
Redmi Note 10 Pro Max получил 108-Мп камКомпания Xiaomi представила в Индии смартфоны Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, которые почти не отлич...
Смартфон Samsung Galaxy Xcover 5 готов к...
Смартфон Samsung Galaxy Xcover 5 готов кВ базе данных Bluetooth SIG засветился защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover 5, который еще не был пр...
Объявлена ​​дата запуска наушников OnePl...
Объявлена ​​дата запуска наушников OnePlOnePlus объявила дату запуска специального выпуска OnePlus Buds Z Steven Harrington Special Edition. Огра...
Представлен 4K OLED-монитор LG UltraFine...
Представлен 4K OLED-монитор LG UltraFineКомпания LG пополнила ассортимент мониторов моделью UltraFine 27BP95E, которая ориентирована на профессио...
Xiaomi Mi 11 Pro получит камеру с 120-кр...
Xiaomi Mi 11 Pro получит камеру с 120-крВ сети появилась порция подробностей о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro, выход которого ожидается у...
Nintendo представила специальную версию ...
Nintendo представила специальную версию Компания Nintendo выпустила ограниченную серию консоли Switch. В честь популярного талисмана Mario, специ...
Новый трейлер Deathloop демонстрирует иг...
Новый трейлер Deathloop демонстрирует игПредстоящая игра Deathloop разрабатываемая студией Arkane будет выпущена 21 мая 2021 года на PlayStation ...
Huawei Nova 8 Pro оценен в 610 долларов...
Huawei Nova 8 Pro оценен в 610 долларовКомпания Huawei представила смартфон Nova 8 Pro, который получил предустановленную ОС Android 10 с фирмен...
Vivo S9 с двойной селфи-камерой представ...
Vivo S9 с двойной селфи-камерой представСетевые источники подтвердили предыдущие слухи о том, что смартфон Vivo S9 будет представлен в начале мар...
Обзор Satechi Aluminum Portable & Adjust...
Обзор Satechi Aluminum Portable & AdjustНе так давно мы рассматривали сумку чехол для ноутбуков Satechi Laptop Carrying Case, отнеся такой тип ак...
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
Обзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизацииОбзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизации
Обзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесосОбзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесос
Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытиемОбзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor