OnePlus 6 и 6T получили новое обновление OxygenOS 10.3.9

OnePlus выпускает новое обновление для смартфонов OnePlus 6 и 6T которые дебютировали в 2018 году. OxygenOS 10.3.9 не содержит в себе никаких новых функций, но содержит патч с исправлением безопасности Android от февраля 2021 года. Также был обновлен пакет GMS (Google Mobile Services) от декабря 2020. Исправлены известные проблемы и повышена общая стабильность системы.

Как и следовала ожидать обновление будет развертываться поэтапно по всему миру. Обновление OxygenOS 10.3.9 уже доступно в Oxygen Updater, но владельцам стоит дождаться пока обновление станет доступным для их устройства.