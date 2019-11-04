Для OnePlus 6 и OnePlus 6T вышла стабильная сборка на базе Android 10

Две недели назад OnePlus выпустила бета-версию Android 10 для OnePlus 6 и 6T. Это было, бета-обновление, и теперь эти два телефона получают полную стабильную версию Android 10 OTA. Установка бета-версии была доступна только владельцам заводских разблокированных моделей телефонов. Эта сборка, с другой стороны, доступна пользователям всех моделей OnePlus 6 и 6T. Судя по официальному сообщению на форумах OnePlus, пользователям бета-версии Android 10 рекомендуется откатиться до стабильной сборки Pie, затем дождаться стабильной OTA Android 10 или просто загрузить и прошить файл самостоятельно. Прошивка стабильной сборки поверх бета-сборки напрямую может привести к потере данных или не привести к ней. Пользователи Pie могут установить Android 10 OTA, не опасаясь потери данных.