Для OnePlus 6 и OnePlus 6T вышла стабильная сборка на базе Android 10

2019-11-04, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - OnePlus 6 и 6T; [126]
Две недели назад OnePlus выпустила бета-версию Android 10 для OnePlus 6 и 6T. Это было, бета-обновление, и теперь эти два телефона получают полную стабильную версию Android 10 OTA. Установка бета-версии была доступна только владельцам заводских разблокированных моделей телефонов. Эта сборка, с другой стороны, доступна пользователям всех моделей OnePlus 6 и 6T. Судя по официальному сообщению на форумах OnePlus, пользователям бета-версии Android 10 рекомендуется откатиться до стабильной сборки Pie, затем дождаться стабильной OTA Android 10 или просто загрузить и прошить файл самостоятельно. Прошивка стабильной сборки поверх бета-сборки напрямую может привести к потере данных или не привести к ней. Пользователи Pie могут установить Android 10 OTA, не опасаясь потери данных.


Комментарии и отзывы OnePlus 6 и 6T
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