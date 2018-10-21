OnePlus 6 получил открытую бета-версию OxygenOS 5 Во-первых, последнее обновление для безопасности Android за октябрь. Во-вторых, пользовательский интерфейс для меню выключения питания был улучшен. И в зависимости от того, как часто вы снимаете скриншоты с телефона, вас может приятно удивить обновленный интерфейс для работы этой задачей.

Если вы уже запустили бета-версию, новый патч будет доступен вам через обновление OTA. Если вы владеете OnePlus 6 вам просто нужно будет следовать указаниям по адресу http://downloads.oneplus.com. Имейте в виду, что для этого потребуется стереть данные с вашего телефона. После того, как вы решите получить открытые бета-обновления, вам нужно будет выполнить «полную установку и очистить флеш, чтобы снова получить официальные обновления OTA. Вы должны иметь в виду, что открытые бета-версии нестабильны. OnePlus рассчитывает, что бета-тестеры сообщают о любых проблемах, с которыми они сталкиваются с последней версией. Таким образом, компания может скорректировать любые ошибки, прежде чем представить следующую стабильную версию операционной системы для пользователей OnePlus 6.