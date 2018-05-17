OnePlus 6 понравился пользователям...

Буквально вчера анонсировали новый OnePlus 6, а сегодня все задают вопросы про устройство, как будто не видели наш вчерашний предварительный обзор. Обязательно советую вам посмотреть и почитать, ведь данный смартфон в ближайшее время будет завоевывать рынок. Да, в нем нет ничего нового — флагманский процессор уже видели, много ОЗУ тоже видели, дизайн не сказать, чтобы блистал уникальными элементами. Но, устройство в минимальной комплектации стоит всего 530 долларов. Большинство флагманов на рынке стоят от 700 долларов, некоторые дороже тысячи отдают, а здесь вам мощный смартфон с массой функций и возможностей за 530 долларов. Отличная модель, которая явно стоит внимания со стороны пользователей. Если все флагманы будут продавать по 530 баксов, то тогда можно будет о чем-то говорить.