OnePlus 6 слили в сеть

До официального анонса мобильного телефона OnePlus 6 осталось совсем немного времени и со всех щелей посыпались инсайды и слитая информация. Например, теперь точно можно говорить, что работает новинка на процессоре Snapdragon 845, который на данный момент является самым производительным на мобильном рынке. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт, этого с головой достаточно для того, чтобы вы работали с играми и получали от этого массу положительных эмоций. Более интересной новинкой является дисплей AMOLED с диагональю 6,28 дюйма. Этого предостаточно, чтобы поразить ценителей качественных экраном. Будем ждать релиз новинки, это явно что-то крутое будет, особенно если вы любите смартфоны на Android. Интересно, какая будет цена у устройства.