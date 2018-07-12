OnePlus 6 смартфон с двойной камерой

Компания OnePlus выпустит мощный смартфон по своим характеристикам. Потребитель сможет выбрать себе девайс из трех конфигураций. Младшая модель получит глянцевый корпус черного цвета и набор памяти, включающий 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ на внутреннем флэш-носителе.Главная камера смартфона оснащена двумя оптическими блоками с разрешением 16 МП и 20 МП. Батарея, снабженная функцией быстрой зарядки, имеет емкость 3300 мАч.Гаджет был представлен в мае. Электронная схема аппарата изготовлена на базе высокопроизводительного процессора Qualcomm Snapdragon 845. Экран новинки относится к разряду Optic AMOLED и имеет размер 6,3 дюйма и расширенный формат 19:9. Смартфон составит 48900 тысяч рублей.